Ad Aragona fa tappa l’Agricooltour Festival con il cantautore Pellegrini

Agricooltour Festival fa tappa anche nel 2023 all’azienda agricola Rosario Pendolino che ad Aragona ospiterà domenica 30 luglio alle 20:30 il concerto dell’artista scelto di questa edizione Alessandro Pellegrini, cantautore e musicista marchigiano che proporrà al pubblico brani del suo repertorio con un set acustico minimale, avvalendosi alternativamente di pianoforte, chitarra e mandolino per cantare ‘storie di istinti ed entusiasmi’.

Agricooltour Festival, giunto alla sua ottava edizione, si svolge in luoghi dove il patrimonio enogastronomico italiano è tutelato e valorizzato, con l’obiettivo di promuovere la buona musica d’autore insieme alle bellezze paesaggistiche della Penisola. Ogni anno viene data voce a un cantautore o una cantautrice con un repertorio inedito, dandogli la possibilità di portare il proprio spettacolo in tutta Italia in spazi rurali generalmente non battuti da eventi artistici.

L’azienda agricola Rosario Pedolino fa parte del circuito di Agricooltour dal 2019. Nata nel 2005 sui colli aragonesi, coltiva principalmente cereali, olive da olio e uva Nero d’Avola, organizzando inoltre attività di tipo sociale collaterali all’agricoltura, fra le quali un asilo nel bosco la cui didattica è basata sul rapporto tra i bambini e la natura. Dal 2018 si è aggiunto anche il progetto di filiera corta TERRA DUNCI, con l’obiettivo di offrire un pane di alta qualità fatto con materie prime coltivate in proprio in regime di agricoltura biologica.

L’evento musicale è gratuito. Info e prenotazioni al numero 327 9552009.