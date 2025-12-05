Cultura

Agrigento 2025, arriva il Tolerance Poster Show

Quattro stendardi che interpretano la parola “tolleranza”

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

Tolleranza in tutte le lingue del mondo: ogni graphic designer ha interpretato questa parola nella sua lingua d’origine dando vita a un’esplorazione visiva che sa di dialogo, empatia, dignità condivisa. Arriva a Agrigento 2025, in collaborazione con l’associazione Cizerouno di Trieste, il Tolerance Poster Show, iniziativa internazionale concepita dal designer Mirko Ilić e dalla Tolerance Project inc. di New York, che ha già attraversato oltre 40 paesi con più di 200 esposizioni. Da oggi in piazza Pirro Marconi si stanno allestendo quattro stendardi monumentali che riproducono alcuni dei manifesti realizzati dai graphic designer di Sudafrica, Gran Bretagna, Spagna, Stati Uniti, Francia, Serbia, Croazia, Brasile, Ucraina e tanti altri paesi, interpretando appunto, la parola Tolleranza.

Un progetto crossover, coordinato da Massimiliano Schiozzi e Vincenzo Luongo, che mette in rete più realtà geograficamente distanti – Agrigento, Trieste, Lampedusa, Gorizia – accomunate da simili dinamiche di frontiera: luoghi in cui storia, cultura e migrazione si intrecciano e generano nuove forme di convivenza. 

Il Tolerance Poster Show mette in connessione culturale Agrigento Capitale italiana della cultura 2025, che lo accoglie nel suo dossier portante; GO! 2025 – Nova Gorica – Gorizia, Capitale europea della cultura 2025, e Triestedove nasce nell’ambito della XII edizione del festival Varcare la Frontiera organizzato da Cizerouno grazie al sostegno della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, sviluppato in co-organizzazione con il Comune e nel cuore del quartiere più multietnico della città, Barriera Vecchia.

Il Tolerance Poster Show in ogni luogo che lo ospita assume un aspetto diverso, dall’installazione diffusa alle pubbliche affissioni. Ad Agrigento fino al 31 dicembre saranno esposti quattro stendardi monumentali per un totale di 256 mq di creatività che celebrano la tolleranza.

