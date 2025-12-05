Carabinieri intervengono per lite tra fratelli e trovano hashish, denunciato operaio 

Intervengono per una lite in famiglia ma trovano anche della sostanza stupefacente. È successo a Favara dove i carabinieri, oltre a sedare un’accesa discussione tra fratelli, hanno rinvenuto circa trenta grammi di hashish in un appartamento. A finire nei guai un operaio trentenne del posto.

Nei suoi confronti è scattata la denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari dell’Arma sono intervenuti nell’abitazione in seguito alla segnalazione di alcuni vicini che avevano udito delle urla. Una volta arrivati sul posto i carabinieri hanno sedato gli animi dei due fratelli che si stavano affrontando. Una successiva perquisizione ha però permesso ai militari di trovare la droga.