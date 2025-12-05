Apertura

Carabinieri intervengono per lite tra fratelli e trovano hashish, denunciato operaio 

Nei guai un operaio trentenne di Favara. I carabinieri erano intervenuti per una lite in famiglia ma hanno rinvenuto 30 grammi di hashish

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

Intervengono per una lite in famiglia ma trovano anche della sostanza stupefacente. È successo a Favara dove i carabinieri, oltre a sedare un’accesa discussione tra fratelli, hanno rinvenuto circa trenta grammi di hashish in un appartamento. A finire nei guai un operaio trentenne del posto.

Nei suoi confronti è scattata la denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari dell’Arma sono intervenuti nell’abitazione in seguito alla segnalazione di alcuni vicini che avevano udito delle urla. Una volta arrivati sul posto i carabinieri hanno sedato gli animi dei due fratelli che si stavano affrontando. Una successiva perquisizione ha però permesso ai militari di trovare la droga. 

