“E’ uscita ieri e non è più tornata a casa”, l’appello della mamma di Andreea Daiana

«È uscita ieri tra le 11,30 e le 12 e non è più tornata. Aiutateci a trovarla». Da questa mattina in città gira un appello per ritrovare Andreea Daiana Preda, 15 anni, studentessa dell’istituto Turrisi Colonna. L’appello viene direttamente dalla madre. «Noi abitiamo nei pressi dell’incrocio con via Garibaldi di via Plebiscito, era vestita con una giacca nera, pantaloni grigio chiaro e scarpe bianche della Nike», riferisce.

I familiari hanno formalizzato denuncia alla Stazione dei carabinieri di piazza Dante, ma la madre, in attesa di un esito anche dall’appello lanciato, non sa spiegarsi cosa possa essere successo: «Ieri non è andata a scuola, ma non ci sono stati episodi particolari». La famiglia ha anche diffuso un messaggio con l’immagine della ragazza che in queste ore sta facendo il giro delle chat Whatsapp catanesi. E un messaggio analogo è stato condiviso anche dagli studenti del Turrisi Colonna. «Chiediamo a tutti voi studenti del Turrisi Colonna di dare visibilità a questa vicenda, non possiamo restare in silenzio, è scomparsa una ragazza», si legge nel messaggio degli studenti del gruppo “Lista Logos”.