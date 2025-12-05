Agrigento

Espone scooter in strada occupando suolo pubblico, 5mila euro di multa a rivenditore di moto

Stangata nei confronti di un rivenditore di moto di Agrigento. I vigili urbani lo hanno sanzionato con una multa di oltre 5mila euro

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

Alcuni scooter erano stati posizionati sul marciapiede, in violazione del codice della strada, mentre altri veicoli sono stati esposti all’esterno configurando l’occupazione di suolo pubblico. Stangata nei confronti di un rivenditore di moto di Agrigento. I vigili urbani, al termine di un controllo, lo hanno sanzionato con una multa di oltre 5mila euro. Il titolare dovrà inoltre ripristinare lo stato dei luoghi.

Controlli che sono stati estesi anche nei confronti di un commerciante nel quartiere di Villaggio Mosè. Anche in questo caso gli agenti della polizia locale hanno riscontrato l’occupazione di suolo pubblico con diversi arredi che erano stati posizionati all’esterno senza la necessaria autorizzazione. Nei confronti del commerciante è scattata una multa di mille euro.  

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Concessione dei pontili, scoperta evasione fiscale di un milione di euro 
di Gioacchino Schicchi

Escludere l’acqua del Favara di Burgio dai debiti con Siciliacque? La Regione bacchetta Aica
Agrigento

Espone scooter in strada occupando suolo pubblico, 5mila euro di multa a rivenditore di moto
Apertura

Carabinieri intervengono per lite tra fratelli e trovano hashish, denunciato operaio 
Economia

La Commissione Bilancio dell’Ars approva la manovra finanziaria
dalla Regione

Per la prima volta più della metà dei siciliani ha un lavoro, Schifani: “Record storico”
banner italpress istituzionale banner italpress tv