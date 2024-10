Agrigento, a Le Fabbriche la presentazione del libro “Ammare”

Domani, martedì 29 ottobre, alle ore 17:30, a Le Fabbriche (Fondazione Orestiadi) in via San Francesco 1 ad Agrigento, la Scuola di Studi Superiori per Mediatori Linguistici Trisform organizza la presentazione del libro “AMMARE. Integrazione e convivenza nel Mediterraneo” di Roberto Marrone e Giuseppe Messina.

Oltre alla presenza degli Autori per la relazione sul libro e il dibattito con il pubblico, interverranno i docenti della Facoltà di Mediazione Linguistica e Culturale Paola Savona La Sala (Mediazione Culturale), Beniamino Biondi (Storia Contemporanea) e Ilaria Cappello (Lingua e Traduzione inglese), insieme al direttore del corso di laurea Prof. Marcello Saija.

Saranno presentati anche alcuni contributi video e testimonianze di studenti del corso di laurea. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti disponibili.