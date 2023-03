“Agrigento Cooking Show” alla coppia Le Traveggole-Alba Palace insieme a Riflessi Studios

Si è conclusa con successo di pubblico e di partecipazione la terza edizione di “Agrigento Cooking Show”, il video contest enogastronomico che valorizza e rilancia l’eccellenze legate al territorio. L’evento è stato condotto da Marco Gallo e Giuliana Miccichè.

Vittoriosa è stata la coppia del ristorante “Le Traveggole – Alba Palace” insieme ai videomaker di “Riflessi Studios”. Una ricca e variegata degustazione di prodotti tipici siciliani, al “Villaggio di Agrigento Cooking Show”, ha accolto circa un migliaio di persone al Palacongressi. Poi, dopo lo show, è stata la volta del verdetto finale, che ha decretato il vincitore. Ospite speciale della serata è stato Giorgio Barchiesi, alias “Giorgione – Orto e Cucina”, che ha intrattenuto il pubblico con uno showcooking. E, in collaborazione con Mario Ciulla di Granofino Restaurant, ha reso gli onori di casa all’inizio della manifestazione, nel foyer del Palacongressi, dove ad attirare l’attenzione, e il palato, del pubblico è stata anche la mega cassata di 500 chili preparata dal pastry chef Giovanni Mangione, dell’Associazione Italiana Cuochi e Pasticceri.

Marco Gallo, ideatore, organizzatore e direttore artistico di “Agrigento Cooking Show 3”, è entusiasta: “Ringrazio di vero cuore tutti i ristoratori e videomaker che hanno aderito al progetto e tutta l’organizzazione per il lavoro svolto. Grazie agli sponsor, che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento, e alla splendida squadra di Agrigento Cooking Show. Pronti per la quarta edizione.”

“Agrigento Cooking Show 3” è stato inserito nell’ambito del 75° “Mandorlo in Fiore”, è organizzato in collaborazione con Valle dei Templi Film Commission.