Agrigento Cooking Show, ecco i tre ristoranti in finale 

La giuria ha scelto. Sono tre i ristoranti che si sfideranno nella finalissima di Agrigento Cooking Show il prossimo 7 marzo al Palacongressi della Città dei Templi. Si tratta di “Kamikos” di Siculiana, “Le Traveggole” dell’Alba Palace di Favara e l’ “Osteria dei Folli” di Realmonte. I tre finalisti hanno avuto la meglio su una rosa di dieci partecipanti, avendo ottenuto il punteggio migliore grazie alla somma dei voti delle due giurie. Ad ogni piatto era associato anche un cortometraggio realizzato da altrettanti videomaker. Si tratta di Arcieri Studios per Kamikos, Riflessi Studios per Le Traveggole e Rosario Bevilacqua per Osteria dei Folli.