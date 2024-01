Agrigento,  giovani talenti del Liceo Classico e Musicale Empedocle incantano il pubblico

ll Circolo Culturale Empedocleo di Agrigento si è trasformato in un palcoscenico vibrante di talento e passione durante il secondo appuntamento mensile della seconda edizione dei Pomeriggi Musicali.

Tanto pubblico ad applaudire i liceali agrigentini in una sala colma di entusiasmo e aspettativa. Gli studenti del Liceo Classico e Musicale Empedocle, guidato dalla dirigente Marika Gatto, hanno dato vita a un evento che ha superato ogni aspettativa, celebrando la bellezza e la versatilità della musica classica.

Dal barocco di G.P. Telemann alla maestria di W.A. Mozart, passando per le melodie immortali di Morricone e la raffinatezza di L.R. Legnani, il programma ha offerto una varietà che ha saputo toccare le corde più intime di ogni ascoltatore. Composizioni di A. Caldara, T. Giordani, A. Vivaldi, e Fernando Sor hanno preceduto momenti moderni con Ben E. King, H. Hancock, Bruno Mars, R. Ball e H. Stuart, dimostrando come la musica sia un linguaggio universale, capace di unire epoche e stili in una sintesi perfetta.

La presenza dell’arpa ha regalato momenti di pura poesia, mentre l’ensemble di studenti, esibendosi sia vocalmente che con una varietà di strumenti, ha mostrato un livello di maestria e dedizione che ha sollevato l’intera sala in un’ovazione prolungata.

Il culmine dell’evento è stato raggiunto con l’esibizione finale dell’orchestra composta da 15 elementi, che ha saputo fondere la tradizione della chitarra, il ritmo della batteria, il colore dello xilofono e il calore del sax in un’armonia che ha lasciato il segno nel cuore dei presenti.

Con questo evento, il Circolo Culturale Empedocleo si conferma come uno dei pilastri della vita culturale di Agrigento. La sua dedizione nel promuovere non solo l’arte e la cultura ma anche nel valorizzare i giovani talenti della città, rende ogni appuntamento un’esperienza unica e indimenticabile per la comunità.