Strada provinciale 71, riaperto a senso unico alternato il ponte di contrada Misita

Dopo quasi un mese è stato riaperto il ponte in contrada Misita lungo la strada provinciale 71 a senso unico alternato. Nei giorni scorsi, dopo il sit-in dei residenti delle contrade di Zingarello, Cipolluzze e Mandrascava, e dopo il sopralluogo in cantiere da parte del sindaco Miccichè e dell’assessore Principato, finalmente oggi è tornato percorribile il ponte, così come chiesto dai cittadini stesso.