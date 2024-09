Agrigento, presentati al circolo nautico i nuovi libri di Valeria Mancarella

Si è tenuta presso lo splendido scenario del Circolo Nautico “Punta Piccola” di San Leone – Agrigento la presentazione dei libri “Racconti sospesi” e “Di un padre” scritti da Valeria Mancarella, evento organizzato dall’INNEL WHEEL di Agrigento e che ha visto la partecipazione di tante socie del Club Inner Wheel di Agrigento e del Club Nautico.

“Racconti Sospesi” è un libro che riunisce due racconti “Quale storia” e Lettera al padre”, in parte autobiografico, in parte un viaggio tra realtà ed immaginazione. “Di un padre” è invece un confronto tra adulti e figli adolescenti dove i ruoli tra le parti si confondono perché i protagonisti non hanno vera consapevolezza di sé.

Dopo i saluti introduttivi della presidente dell’Innel Wheel di Agrigento, Lea Ceserani, la serata è stata moderata dal giornalista Angelo Palillo ed ha visto gli interventi della prof.ssa Ornella Di Fede, le letture di Laura Di Fede e della stessa scrittrice che ha raccontato aneddoti ed episodi legati alla stesura dei due bellissimi scritti.