Agrigento, torna per le vie della via Atenea la Regina Margherita

A grande richiesta, lunedì 30 gennaio alle ore 18, l’incanto della storia rivive ad Agrigento con il ritorno della Regina Margherita. Partendo da Porta di Ponte a bordo di una carrozza trainata da cavalli, la Regina attraverserà la suggestiva via Atenea, giungendo trionfalmente al Teatro Pirandello. Qui il pubblico sarà accolto per vivere le emozionanti visite teatralizzate all’interno del prestigioso edificio.

Il Teatro Pirandello simbolicamente fuoriuscendo dalle sue mura, trasformerà ancora una volta Agrigento in un grande palcoscenico a cielo aperto. La straordinaria performance itinerante, curata dal regista Marco Savatteri animerà il cuore della città, celebrando personaggi storici come Luigi Pirandello e la stessa Regina Margherita che hanno segnato profondamente la storia del teatro.

Non servono prenotazioni, l’ingresso è libero. Attenzione, prima visita alle 19, ultimo ingresso alle 20:30. Una nuova occasione per immergersi nella magia del teatro e della storia in un evento unico e coinvolgente.