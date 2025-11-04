Agrigento tutto pronto per il “Premio Karkinos”

Cultura

Durante la conferenza di presentazione del 6 novembre verranno resi noti i nomi dei premiati e i dettagli della serata

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si alza il sipario sull’edizione 2025 del “Premio Karkinos”, il riconoscimento che da anni celebra le eccellenze del territorio agrigentino, organizzato dall’associazione culturale “Antiche Tradizioni Popolari”. Giovedì 6 novembre, alle 10, a Casa Sanfilippo, sede del Parco Archeologico della Valle dei Templi, la conferenza stampa di presentazione. Tutti i dettagli dell’evento saranno illustrati dal patron del premio, Carmelo Cantone, e da Salvatore Varisano, presidente dell’associazione “Antiche Tradizioni Popolari”. A fare gli onori di casa, il direttore dell’ente Parco Valle dei Templi, Roberto Sciarratta insieme al sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, al commissario straordinario della Camera di Commercio, Giuseppe Termine e al direttore della Fondazione Teatro Pirandello, Salvo Prestia. Nel corso dell’incontro saranno resi noti i nomi dei premiati e i dettagli della serata di gala, in programma sabato 22 novembre alle ore 20:00 al Teatro Pirandello di Agrigento. L’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti. Il “Premio Karkinos”, giunto alla sua nona edizione, continua a valorizzare personalità e progetti che hanno contribuito a dare lustro alla città in ambiti come arte, medicina, imprenditoria e ambiente. La cerimonia si preannuncia come un evento ricco di emozioni, spettacolo e orgoglio territoriale.

