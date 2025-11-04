“Non è socialmente pericoloso”, revocata sorveglianza speciale al cugino del boss 

“Il fattivo contributo a suo tempo episodicamente fornito all’attività di Cosa nostra, seppur di non poco momento, non può riverberarsi in termini dimostrativi di una sua residua pericolosità sociale né al deposito della decisione di primo grado, avvenuto a distanza di otto anni da detto episodica disponibilità né tanto più ad oggi”. Con questa motivazione i giudici della quinta sezione della Corte di appello di Palermo, in accoglimento della richiesta avanzata dall’avvocato Giuseppe Barba, hanno disposto la revoca della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di Daniele Fragapane, 40 anni, di Santa Elisabetta.

Fragapane era stato coinvolto nella maxi inchiesta “Montagna”, l’operazione dei carabinieri che nel 2018 disarticolò l’intero mandamento capeggiato proprio dal cugino Francesco, figlio dell’ex capo di Cosa nostra agrigentina Salvatore. Daniele Fragapane – originariamente – era accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Ipotesi di reato che è stata riqualificata in seguito in favoreggiamento con una condanna, arrivata lo scorso mese al termine di un processo-bis, a due anni e quattro mesi di reclusione.

La sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo aveva applicato nei suoi confronti la misura della sorveglianza speciale per due anni fino all’ordinar decisione della Corte di appello di revocarla: “Nell’ambito del processo penale né in questa separata sede di prevenzione è emerso un qualche minimo elemento di fatto valso ad asseverare la persistenza di interessi scambievoli con l’organizzazione criminale in grado di supportare la formulazione di ragionevoli progettazioni di probabile riproducibilità dei legami da lui coltivati a suo tempo con quei personaggi mafiosi”.