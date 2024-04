Ad Agrigento un concerto di beneficenza in memoria di Paolo Valenti

Si terrà, domenica 14 aprile alle ore 19:00 presso la Sala Concordia del Palacongressi di Agrigento un concerto di beneficenza, in memoria del compianto Paolo Valenti, organizzato dalla X Circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia guidata dall’avv. Giacomo Cortese. L’evento vuole essere un’opportunità per mettere la cultura al servizio della solidarietà, devolvendo il ricavato del concerto alla Lions Clubs International Foundation (LCIF) a sostegno della lotta contro il cancro infantile.

I Lions agrigentini, in linea con gli indirizzi e le finalità che li ispirano, hanno ritenuto importante investire sull’arte musicale come potente strumento di coesione e sensibilizzazione sociale con l’obiettivo di dare impulso a una nuova compagine orchestrale formata da talentuosi musicisti, l’orchestra Filarmonica del Sud con il suo Direttore, Antonio Giovanni Bono ed i 65 musicisti che sta muovendo i suoi primi passi nella Città dei Templi, che si appresta a vivere un momento straordinario della sua storia culturale. Presenta Barbara Capucci.