Al Museo Griffo la mostra “Claudio Gobbi. La visione trasparente”

Verrà presentato domani venerdì 11 ottobre, ore 11 il catalogo della mostra “Claudio Gobbi. La visione trasparente”, curata da Giusi Diana. L’evento si terrà nella Sala Conferenze Tommaso Fazello.

L’opera, dall’omonimo titolo della mostra, acquisita dal Museo Griffo, progettato negli anni Sessanta dall’architetto Franco Minissi (1919-1996), è composta da una serie di 25 fotografie da negativo, stampate a colori e in bianco e nero, prodotte da Claudio Gobbi attraverso una residenza d’artista che si è svolta presso il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento a partire dal mese di novembre 2023. Il progetto di Claudio Gobbi per Agrigento nasce dalla suggestione di un piccolo dipinto di Caspar David Friedrich (1774-1840) Junotempel in Agrigent (1828-30) conservato al Museum für Kunst und Kulturgeschichte di Dortmund, in cui il pittore tedesco raffigura il tempio di Giunone, senza averlo mai visto di persona. La mancata presenza di Friedrich ad Agrigento, e la sua esperienza immaginaria e mediata (dalle incisioni che circolavano al tempo), diventa una chiave per riflettere sulla smaterializzazione delle immagini fotografiche nell’era digitale, sulla loro ubiquità e prevedibilità, e sulla conseguente scomparsa dell’autore nell’epoca della virtualità. L’illuminazione notturna della Valle dei Templi, un condizionamento contemporaneo e artificiale della visione che in Sicilia coincide, a partire dagli anni Sessanta, con la musealizzazione dei siti archeologici ad opera dell’architetto Franco Minissi, è al centro della riflessione che coinvolge i meccanismi della visione, e il nostro rapporto con il tempo e lo spazio.

All’inaugurazione saranno presenti Roberto Sciarratta, Direttore Parco Archeologico Valle dei Templi, Giuseppe Avenia, Responsabile del Museo Archeologico Pietro Griffo, l’artista Claudio Gobbi,Giusi Diana, Curatrice della mostra, Matteo Iannello, Storico dell’architettura, Daniele De Luigi, Curatore, Gianfranco Tuzzolino, Presidente del Polo territoriale Universitario di Agrigento.

Gli interventi offriranno un approfondimento sulle tematiche del progetto, con un dialogo tra fotografia, archeologia e architettura. Il catalogo, edito da Silvana Editoriale, sarà disponibile per consultare immagini e testi che arricchiscono l’esperienza della mostra.