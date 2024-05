Al Museo Griffo la presentazione del libro “Lettere a Francesca” di Enzo Tortora

Venerdì 10 maggio alle 17, nella sala Fazello del museo archeologico Pietro Griffo di Agrigento, sarà presentato il libro “Lettere a Francesca” di Enzo Tortora.

Un libro che nasce dall’incontro di Francesca Scopelliti della Fondazione Enzo Tortora con l’Unione delle Camere Penali Italiane, proponendosi come uno strumento utile a continuare la straordinaria battaglia politica che un uomo retto e coraggioso ha combattuto fino all’ultimo insieme al suo Partito radicale per l’affermazione della responsabilità civile dei magistrati, della terzietà del giudice, della separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante nonché della cultura di un processo penale che non venga inquinato dal circo mediatico-giudiziario. La prefazione è firmata da Giuliano Ferrara.

L’appuntamento al museo prevede i saluti dell’avvocato Vincenza Gaziano, presidente dell’Ordine degli avvocati di Agrigento. Interverranno Francesca Scopelliti, il curatore del libro Giacomo Frazzitta (avvocato), il presidente della Camera penale di Agrigento Angelo Nicotra e il giornalista investigativo Franco Castaldo. Modera Claudia Badalamenti, responsabile della comunicazione istituzionale e relazioni pubblico di “Empedocle Consorzio universitario Agrigento”.