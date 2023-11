Al Teatro della Posta Vecchia la commedia “Fiat Voluntas Dei”

Il Teatro della Posta Vecchia presenta “Fiat Voluntas Dei”, commedia brillante di Giuseppe Macrì. Due appuntamenti sabato 11 novembre ore 21 e domenica 12 novembre ore 18, ingresso 10 euro. Una storia d’amore e gelosie, ambientata in un piccolo centro Siciliano. Numerosi sono gli intrecci che si susseguono nella vicenda dove viene coinvolto il parroco del paese, Padre Attanasio.

Risate garantite in una commedia con una fitta trama e colpi di scena, che alla fine riunisce tutti i personaggi per un chiarimento finale.