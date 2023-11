Al Teatro della Posta Vecchia lo spettacolo “Vulannu vulannu” con Aristotele Cuffaro

Al Teatro della “Posta Vecchia” di Agrigento sabato 2 dicembre alle ore 21.00 e domenica 3 dicembre alle ore 18.00 la compagnia teatrale” Nino Martoglio” propone “ Vulannu Vulannu” con Aristotele Cuffaro, scritto e diretto da Giovanni Volpe.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 0922-26737 e 368-3175996

NOTA di REGIA

Non penso si possa parlare di cabaret in lingua sicula, anche perché dietro queste formule si sono racchiuse negli ultimi anni delle operazioni veramente discutibili e comunque sia di sapore esclusivamente televisivo, VULANNU VULANNU Patri figliu e d’unni pigliurientra invece nella più semplice e schietta tradizione dell’umorismo in lingua siciliana e nella più ampia e consolidata categoria dell’one man show. Se c’è un riferimento al quale mi sono ispirato nello scrivere i personaggi questo è di certo da ricondurre a quelle inquietanti gallerie di varia deteriorata umanità disegnata nei film ad episodiI MOSTRI e I NUOVI MOSTRI da registi e sceneggiatori quali Dino Risi, Ettore Scola, Mario Monicelli, Furio Scarpelli, Elio Petri. Personaggi mostruosi senza un minimo senso del sociale ed usi a considerare gli altri solo come strumenti per la loro realizzazione o come sfogo alle loro frustrazioni. Ne conosciamo tanti…

VULANNU VULANNU Patri figliu e d’unni pigliu è uno spettacolo ad episodi con dentro anche un sentito omaggio a Totò e a Franco Franchi. Un solo attore indossa diverse maschere in un susseguirsi di contesti che toccano varie tipologie di personaggi “mostri” e di problematiche legate a questo tempo. Una forma di satira e, perché no, di denuncia, che nasce dalla rilettura per contrasto e in chiave umoristica di problematiche anche serie del nostro tempo. La paura di vivere e sognare; la povertà incombente e lo sfruttamento della divinità a fini commerciali, il razzismo e la non accettazione del diverso, l’ipocrisia e la convenzione sociale, sono gli ambiti nei quali Aristotele Cuffaro dà prova di abile trasformismo e sempre più consolidate capacità da puro e poliedrico attore dialettale. Solo nel quadro dedicato alla nota piaga siciliana che ci contraddistingue in tutto il mondo, che non è il traffico, il tono assume accenti di amarissima verità. La lingua poi è un’esaltazione tonale del dialetto parlato nell’entroterra agrigentino che ben si presta alle montagne russe a cui l’azione e il trasformismo dello spettacolo – e del suo istrione- danno vita.