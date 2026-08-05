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Precipita col trattore in un burrone: morto 61enne

L'uomo è rimasto schiacciato dal mezzo

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

 Un allevatore di 61 anni è morto nelle campagne di Pettineo, nel Messinese, precipitando in un burrone col proprio trattore e rimanendo schiacciato dal mezzo. Le sue ricerche erano state avviate dopo l’allarme lanciato dalla sua famiglia per il suo mancato rientro a casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118 e carabinieri che indagano, coordinati dalla Procura di Patti

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