Precipita col trattore in un burrone: morto 61enne

Un allevatore di 61 anni è morto nelle campagne di Pettineo, nel Messinese, precipitando in un burrone col proprio trattore e rimanendo schiacciato dal mezzo. Le sue ricerche erano state avviate dopo l’allarme lanciato dalla sua famiglia per il suo mancato rientro a casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118 e carabinieri che indagano, coordinati dalla Procura di Patti