Agrigento

Appicca incendio a Joppolo Giancaxio, arrestato pensionato di 85 anni 

Ha appiccato un incendio nel suo terreno, tra Agrigento e Joppolo Giancaxio, forse nel tentativo di “pulire” dalle erbacce

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Ha appiccato un incendio nel suo terreno, tra Agrigento e Joppolo Giancaxio, forse nel tentativo di “pulire” dalle erbacce il fondo agricolo. Ben presto, però, le fiamme si sono propagate rischiando di causare un vero e proprio disastro.

I carabinieri hanno arrestato un pensionato di 85 anni per l’ipotesi di reato di incendio colposo. L’anziano, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti dopo aver visto le fiamme ed il fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare e non poco prima di avere la meglio sul rogo. 

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