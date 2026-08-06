Appicca incendio a Joppolo Giancaxio, arrestato pensionato di 85 anni 

Ha appiccato un incendio nel suo terreno, tra Agrigento e Joppolo Giancaxio, forse nel tentativo di “pulire” dalle erbacce il fondo agricolo. Ben presto, però, le fiamme si sono propagate rischiando di causare un vero e proprio disastro.

I carabinieri hanno arrestato un pensionato di 85 anni per l’ipotesi di reato di incendio colposo. L’anziano, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti dopo aver visto le fiamme ed il fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare e non poco prima di avere la meglio sul rogo.