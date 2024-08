Al Teatro Pirandello di Agrigento fa tappa il maestro Giovanni Allevi

In occasione dell’anno di Agrigento Capitale della Cultura, il maestro Giovanni Allevi ha scelto il prestigioso teatro Pirandello di Agrigento per aprire il suo tour in Sicilia. Dopo il debutto al Pirandello, giorno 8 febbraio, il maestro Allevi si esibirà anche al Teatro Massimo di Palermo e al Bellini di

Catania.

“Quando abbiamo saputo che potevamo avere Allevi al Pirandello, abbiamo insistito per farlo avvenire con l’inizio di Agrigento 2025. È un grande evento per l’anno di Capitale della Cultura e un motivo di orgoglio per noi essere accostati a teatri prestigiosi come il Massimo di Palermo e il Bellini di Catania”, dichiara il Presidente della Fondazione Teatro Pirandello, Alessandro Patti.

Fanno eco le parole del direttore Salvo Prestia che aggiunge: “Siamo certi che i biglietti saranno esauriti in pochi secondi.La prevendita dei biglietti sarà su scala nazionale attraverso il circuito online di TicketOne, e ci aspettiamo che vadano a ruba in pochissimo tempo”.