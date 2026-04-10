Al via la prima edizione di Montallegro legge con Roberto Mandracchia

Al via la prima edizione di Montallegro legge, la rassegna editoriale che si svolgerà nel paese di Montallegro – posto a ridosso di due delle spiagge più belle della Sicilia come la Riserva naturale di Torre Salsa e quella di Bovo Marina – con un incontro al mese da aprile a settembre. Fortemente voluta dal Comune di Montallegro, che si è avvalso della consulenza dell’operatore culturale Roberto Bruccoleri (già Direttore Artistico del Festival “Libri in Cortile” ad Agrigento), Montallegro legge si prefigge l’obiettivo di portare la grande letteratura nella propria comunità con il fine di creare un futuro dove i libri possano diventare il centro di una nuova rinascita umana, culturale e sociale.

I sei incontri in programma per la prima edizione avranno come ospiti il Direttore della Strada degli Scrittori Felice Cavallaro e il giornalista Matteo Collura, con le loro biografie su Sciascia e Pirandello, il duo composto da Gaetano Savatteri e Salvatore Picone, che hanno di recente pubblicato a quattro mani il libro sui luoghi di Andrea Camilleri, la slavista palermitana Antonina Nocera, con il suo testo sulla San Pietroburgo di Dostoevskij, la scrittrice georgiana Ruska Jorjoliani, con il suo ultimo libro sul rapporto identitario sospeso tra la Sicilia e il Caucaso, e lo scrittore agrigentino Roberto Mandracchia e il suo iconico Don Chisciotte in Sicilia, che sarà anche l’evento di apertura della rassegna in programma sabato 11 aprile all’Aula Multimediale Agatino Longo alle 18.30. Gli incontri si svolgeranno in diverse parti del paese, sia al chiuso che all’aperto, con l’obiettivo di far conoscere anche le parti più antiche del borgo.

Massimiliano Scalia, vice sindaco di Montallegro: “La cultura rappresenta, sempre, un momento d’incontro in cui potersi confrontare e crescere, anche come comunità. Proprio perché ne riconosciamo l’importanza, in questi anni di amministrazione abbiamo inserito nei calendari diverse occasioni culturali, spaziando tra musica, poesia, letteratura, cinema, storia e tradizioni. Questa rassegna ci permette di fare ancora di più, cioè, portare i libri e gli autori nelle piazze, nei cortili, in mezzo alla gente. Un percorso inverso che rende tutto ancora più interessante e affascinante”.

Roberto Bruccoleri, direttore artistico “Montallegro legge”: “Mi riempie di gioia e orgoglio poter curare questa rassegna e poter dare il mio contribuito con l’organizzazione di un Festival letterario. Montallegro è un borgo bellissimo e pieno di gente genuina e sincera. Porteremo qui grandi autori e autrici della nostra Sicilia nei prossimi sei mesi, e siamo certi che questi eventi riusciranno ad avere un impatto decisivo sul futuro della comunità”.