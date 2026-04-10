Palermo

Incidenti lavoro, morti due operai caduti da una gru 

Un terzo operaio sarebbe invece ferito

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Crolla una gru a Palermo e due operai perdono la vita. E’ accaduto stamattina in via Marturano, non lontano dalla via Ammiraglio Rizzo. Un terzo operaio sarebbe invece ferito. Le vittime stavano lavorando a un palazzo su un cestello sorretto da una gru, precipitando su una pensilina di un negozio di pneumatici. Il ferito sarebbe un impiegato del negozio di pneumatici. Sul posto i vigili del fuoco e personale del 118 assieme ad agenti della polizia di stato.

 La segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti, esprime cordoglio per la “terribile tragedia avvenuta questa mattina in via Ruggero Marturano, a Palermo. “Siamo di fronte all’ennesima drammatica conferma – dice Lionti – di quanto la sicurezza nei luoghi di lavoro continui a essere una vera emergenza nazionale. È inaccettabile che si possa morire mentre si lavora. Ogni vita spezzata è una ferita per tutti noi e un richiamo alla responsabilità di istituzioni e imprese. Bisogna investire in prevenzione, formazione e controlli continui, perché dietro ogni numero ci sono persone e famiglie”. La Uil Sicilia si stringe alle famiglie delle vittime e chiede che venga fatta piena luce sulle cause dell’incidente. “Serve una svolta concreta e immediata – conclude la segretaria – affinché la sicurezza non resti solo una parola nei protocolli ma diventi realtà quotidiana per ogni lavoratore”. 

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