Artisti a New York per Agrigento Capitale Cultura 2025

Inizia oggi a New York la trasferta di 39 artisti agrigentini che porteranno sul suolo americano il racconto di Agrigento capitale della Cultura 2025 .Il progetto, promosso dalla Savatteri Produzioni, rientra tra leiniziative per la promozione e l’organizzazione delle iniziative collegate all’evento “Agrigento capitale della cultura italiana 2025”,ai sensi dell’articolo 24, legge regionale n. 1 del 16 gennaio 2024, di cui al decreto 2931 del 25 luglio 2024. La delegazione, composta anche da alcuni elementi del gruppo folk Kerkent, vedrà l’impegno di artisti volontari che partecipano a titolo gratuito e unicamente con il rimborso delle spese vive sostenute.

“In linea con quanto voluto dalla Regione Siciliana – spiega il direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi,Roberto Sciarratta – questo evento si inserisce in un programma di promozione della destinazione Agrigento in vista del 2025. L’obiettivo è creare un ponte tra istituzioni culturali per un turismo che sia di qualità. Questo guardando a un mercato, quello americano, dove questo territorio va raccontato con esempi positivi”.

Gli appuntamenti vedranno gli artisti impegnati in diverse performance e incontri presso istituzioni culturali, scolastiche e universitarie per divulgare Agrigento Capitale della cultura 2025 ma anche per portare in scena il folk siciliano e alcune rappresentazioni che tanto successo hanno mietuto in passato come “Camicette bianche” e “Il risveglio degli Dei”.

“Si deve continuare a parlare di Agrigento Capitale della cultura 2025 –spiega il sindaco di Agrigento Francesco Micciché – e lo si deve fare in contesti importanti come questi. Ringrazio la Savatteri produzioni e il gruppo folk Kerkent per l’impegno che metteranno nel promuovere con la loro arte la nostra città e tutta la provincia”.