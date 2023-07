“Autori in…spiaggia”, Alfonso Gueli si racconta tra scrittura e teatro

Nella suggestiva cornice di un tramonto sul mare visto dal Club Nautico Punta Piccola, si è svolto il secondo incontro di “Autori in … spiaggia”, presentato dalla dott.ssa Carmelina Guarneri e dal dott. Rampello. Ospite della serate lo scrittore Alfonso Gueli.

L’autore, farmacista, molto noto e non solo nell’ambiente agrigentino, prima di dedicarsi alla narrativa e al teatro, ha collaborato come giornalista con i quotidiani l’Ora e La Sicilia. Molti dei suoi scritti di trovano in antologie e di lui si sono occupati critici letterari e studiosi di letteratura contemporanea tra cui Andrea Camilleri Matteo Collura, Salvatore Ferlita.

Alcune opere teatrali sono state rappresentate con successo .

Ha brillantemente conversato con lo scrittore la figlia Lina Roberta, attrice, che ha anche letto un brano di uno degli scritti dell’autore .

Hanno accompagnato Alfonso Gueli con apposite letture, con la bravure che li contraddistingue , gli attori Patrizia Camera e Giovanni Moscato.

All’incontro ha partecipato un numeroso qualificato pubblico che ha interagito con lo scrittore.

A conclusione della magnifica serata è seguito un momento di convivialita’.