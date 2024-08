“Bontà in passerella & Paranza in padella”, il 12 agosto torna la kermesse a Porto Palo di Menfi

La Pro Loco di Menfi, presieduta da Vincenzo Santangelo, ripropone la manifestazione intitolata “Bontà in passerella & Paranza in padella”, un viaggio tra i sapori e gli odori dei prodotti del territorio. L’iniziativa avrà luogo lunedì 12 agosto 2024 lungo la passerella in legno posta sulla spiaggia di Porto Palo di Menfi, a partire dalle ore 20.30. L’obiettivo primario è quello di favorire la valorizzazione di alcuni prodotti tipici locali proponendo delle degustazioni nel periodo di elevata presenza turistica sul territorio. La manifestazione sarà realizzata a Porto Palo, frazione del comune di Menfi, che da oltre 25 anni viene premiata con la Bandiera Blu, per la qualità delle acque di balneazione e per i servizi offerti, e con la Bandiera Verde come spiaggia a misura di bambini.

Sulla passerella in legno, che fa da lungomare, l’associazione proporrà la degustazione di primi piatti della tradizione a base di pescato del giorno o di prodotti agricoli di stagione. Ci sarà spazio anche per la promozione di: olive Nocellara del Belice, Vastedda Dop della Valle del Belice, Caponata con ortaggi coltivati nella zona, cannoli siciliani con cialda fatta a mano e ricotta di pecora dei pascoli locali, accompagnati dai vini di eccellenza delle numerose cantine della zona. Nel corso della serata, in una padella di 3 metri di circonferenza, sarà preparata una grande “frittura di paranza” con pesci appena pescati nelle acque di Porto Palo. Attraverso questa iniziativa, la Pro Loco di Menfi intende dare nuovo valore all’identità enogastronomica e culturale di questo lembo di Sicilia.