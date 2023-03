Burgio, al via il concorso fotografico sulla Settimana Santa

L’associazione di promozione sociale Prospera Civitas in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Burgio, guidata dal sindaco Matinella, organizza il I Concorso fotografico “La Settimana Santa burgitana. Premio Antonino Caponetto”, dedicato ad una delle figure più rappresentative della tradizione pasquale del piccolo borgo agrigentino, scomparsa quasi un anno fa.

Il concorso è rivolto a tutti gli appassionati di fotografia e di tradizioni popolari legate anche e non soltanto alla Settimana Santa e avrà luogo nelle giornate del Venerdì Santo e della Domenica di Pasqua.La foto in gara, suddivise tra la “Categoria Venerdì Santo” e la “Categoria Domenica di Pasqua”, verranno esaminate da una giuria di esperti in fotografia e tradizioni popolari la quale proclamerà i due vincitori (uno per ciascuna delle due categorie) domenica 23 aprile.Le due foto vincitrici non soltanto saranno protagoniste delle locandine della futura II edizione 2024, ma occuperanno anche uno spazio apposito nella futura II edizione della mostra “La Settimana Santa burgitana ieri e oggi”.

Inoltre, l’Associazione giorno 4 aprile inaugurerà una mostra a tema “Settimana Santa burgitana ieri e oggi, anch’essa alla sua prima edizione 2023. Avrà quindi luogo fino al 9 aprile all’interno della Chiesa di Santa Rosalia in piazza Umberto I e raccoglierà le foto a tema (la più antica di fine 1800) avute in prestito dalla comunità burgitana. Gli orari di apertura della mostra sono: dalle 17:00 alle 21:00 mentre nelle giornate del Venerdì Santo e della Domenica di Pasqua sarà visitabile a orario continuato dalle 10:00 alle 21:00.

Basta leggere il bando di concorso pubblicato sui profili social di Prospera Civitas, nonché sul sito prosperacivitas.it, scaricare e inviare ai contatti indicati la domanda di partecipazione entro martedì 4 aprile. Per informazioni e per partecipare basta contattare:3791415093/ 3247727478