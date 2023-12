Caltanissetta, attesa per il concerto di Capodanno con Irama

Cresce l’attesa per il concerto di Capodanno a Caltanissetta con la presenza di Irama, uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano. Il cantautore salirà sul palco (16 x 16 metri), allestito in viale Regina Margherita, per salutare il passaggio al nuovo anno. L’evento, gratuito e aperto a tutti, darà la possibilità di godere dal vivo della musica di Irama, ma non solo, in un’atmosfera festosa e coinvolgente. L’inizio dello spettacolo è programmato alle 22 e vedrà, oltre a Irama, anche la partecipazione dell’orchestra del maestro Lino Zimbone, che si esibirà in un’interpretazione pop dei brani più ballati del Capodanno. Ci sarà spazio anche per una formazione di dj set e grandi sorprese sul palco che l’Amministrazione nissena sta preparando per rendere unica questa notte. Lo spazio complessivo destinato alla manifestazione è quello di viale Regina Margherita e avrà un tetto massimo di capienza di circa 8mila persone contemporaneamente, conteggiate dagli addetti alla sicurezza con un sistema di prefiltraggio e filtraggio in entrata e in uscita. L’unica via di accesso alla zona dell’evento è a monte di viale Regina Margherita, in prossimità dell’incrocio con Viale Amedeo. Non sarà consentito il transito pedonale in via Senatore D’ Antona, che verrà mantenuta libera e utilizzata come via di esodo. Via Chiarandà sarà interdetta al transito pedonale e veicolare, a eccezione delle forze di polizia e dei mezzi di soccorso pubblico, nonché degli utenti della Guardia medica e del Comando dei carabinieri e dei residenti.