Cammarata, Natale alla corte di Lucia la Normanna – Castello in festa

“Quest’anno si terrà un meraviglioso Natale a Cammarata, ricco di eventi che allieteranno questo periodo già così bello. Grazie infatti ad un finanziamento di 18.000 euro siamo riusciti ad organizzare svariati eventi, di alto profilo culturale ed artistico e (dettaglio non meno importante) senza gravare sul Bilancio Comunale.Abbiamo sviluppato un programma che non trascura nessuno, dai più piccoli fino ai nostri cari nonni e speriamo di poter far vivere a tutti voi momenti di spensieratezza e sano divertimento, secondo quelli che sono i veri valori del Natale.Un grazie all’assessore Maria Concetta Mangiapane che insieme ai dipendenti Comunali ed all’instancabile Salvo Albanese della ProLoco di Cammarata hanno lavorato con passione ed entusiasmo a questo progetto, per farci vivere momenti unici grazie alla musica, l’arte e le tradizioni.” Così in una nota il sindaco Giuseppe Mangiapane.