Canicattì, trekking storico-urbano nelle vie di Borgalino

Un trekking storico-urbano nelle vie del centro storico di Borgalino a Canicattì per conoscere vicoli, palazzi storici, archi in pietra che fino a 60 anni fa venivano attraversati da carretti siciliani, profumavano di odori tipici della cucina Siciliana e dove i bimbi, oggi adulti, tra giochi e schiamazzi passavano i loro pomeriggi.

Si effettuerà un breve visita guidata presso la Chiesa Santo Spirito, successivamente, ci si allontanerà per un istante dal centro storico per poi ritornarvi facendo qualche breve sosta nelle zone più caratteristiche: (Arco di Don Cola, Badia, Palazzo Cucurullo-Bartoccelli, Piazza Roma). Una passeggiata arricchita di storia e racconti: “Conoscere per tutelare e rispettare”.

La giornata di trekking urbano che Domenica 26 Marzo si terrà a Canicattì e che vede come organizzatori Lillo Restivo, Melania Curto, Luca Zambito e Giuseppe Di Miceli. Si partirà alle 08.45 dalla posizione che invieremo solamente a chi deciderà di iscriversi su WhatsApp ad uno dei seguenti numeri: Lillo Restivo: 3281078111 Melania Curto: 3896962641. I posti sono limitati. Si ringraziano tutti coloro che ci collaboreranno per la buona riuscita dell’evento.