Capitale della Cultura, ad Agrigento la conferenza internazionale “Scenari di pace”

Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, ospiterà l’11 marzo, alle ore 15, nella sala conferenze di Casa Sanfilippo, in Via Panoramica dei Templi, la Conferenza Internazionale “Scenari di Pace: Il Ruolo dei Popoli e della Cultura”, nell’ambito della 77ª edizione del Mandorlo in Fiore. In linea con i principi ispiratori della Festa del Mandorlo in Fiore e del dossier di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, l’evento costituirà un momento di riflessione e incontro tra culture ed esperienze da tutto il mondo.

Parteciperanno figure di spicco della diplomazia e della cultura, Consoli Onorari ed esponenti delle istituzioni locali e nazionali. Atteso anche il Consigliere d’Ambasciata del Ministero degli Esteri, Giovanni de Vita. La conferenza è promossa dal Distretto Turistico Valle dei Templi, in collaborazione con il Comune di Agrigento, il Polo Territoriale Universitario di Agrigento, il Parco Archeologico della Valle dei Templi e il Corpo Consolare di Palermo. L’evento mira a rafforzare il messaggio di pace e cooperazione tra i popoli, valori fondanti del Mandorlo in Fiore.