Centro Guttuso di Favara, cabaret e musica per il Comitato Italiano Unicef 

Una serata di solidarietà e beneficenza in favore del Comitato Italiano per l’UNICEF è stata organizzata dal Centro artistico, culturale, editoriale “Renato Guttuso” di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino.

La serata è la naturale prosecuzione del Premio Mimosa d’oro 2023 consegnato quest’anno proprio a Carmela Pace, Presidente del Comitato Italiano per l’UNICEF e si terra sabato 16 settembre 2023 alle ore 20:30 nel teatro Panoramica dei Templi di Agrigento. “Da sempre Mimosa d’oro vuol dire solidarietà’, una solidarietà tangibile che ogni anno è andata in favore dell’associazioni che abbiamo premiato – dice la presidente – Grazie all’impegno dei soci del centro Guttuso e del loro grande cuore, ogni anno vengono raccolti dei soldi che sono devoluti in beneficenza, un piccolo o grande aiuto che sia, ma sicuramente fatto con amore”.

Quest’anno la serata sarà animata dal duo Toti e Totino, cabarettisti siciliani molto conosciuti ed apprezzati, che daranno vita sicuramente ad una bella serata di allegria. Con loro il cantautore Lillo Puccio che fara un tributo a Lucio Battisti in ricorrenza del 25^ anno dalla sua scomparsa, e la cantante Simona Collura, vincitrice della prima edizione della trasmissione di RAI1 “Ti lascio una canzone”. I biglietti d’ingresso sono disponibili presso Le Cuspidi a San Leone, Cartolibreria Quaranta e Tabacchi Ceresi a Favara. Il costo del biglietto è di €. 12,50.