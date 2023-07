Cianciana, dal 29 al 31 luglio la sagra del raccolto grani antichi cereali e legumi

Come promesso in campagna elettorale l’amministrazione comunale di Cianciana guidata dal Sindaco Francesco Martorana punta sullo sviluppo del territorio e delle sue risorse per arginare il doloroso fenomeno dello spopolamento che interessa tutti i piccoli borghi. E per raggiungere questo obiettivo, coadiuvato dalla giunta e precisamente dagli assessori Filippo Giannone e Paolo Manzullo e dal coinvolgimento dei ragazzi della consulta giovanile, è stata organizzata la seconda edizione della Sagra del Raccolto Grani Antichi Cereali e Legumi, con lo scopo di valorizzare le nostre eccellenze cerealicole e creare nuove opportunità di occupazione per i nostri giovani.

La sagra si svolgerà dal 29 al 31 luglio prossimi negli spazi antistanti l’istituto scolastico Alessandro Manzoni in piazza Di Giovanni. Nel corso della tre giorni si alterneranno convegni a tema, Masterclass, Show Cooking, spettacoli di cabaret con Marco Manera, Ivan Fiore, Simone Riccobono, Angelo Amico ed Ernesto Trapanese. Sarà presente anche un gruppo folkloristico. Il tutto in una bella cornice composta dai tanti stand espositivi dedicati ai prodotti del grano, allo slow food, all’artigianato e tanto altro ancora.

Il 31 luglio la Sagra chiuderà con la tradizionale “Mangiata di li Favi e di li Ciciri” a cura della Pro Loco di Cianciana, sempre con il patrocinio del Comune.