Cinema, la canicattinese Dalila Ricotta nel cast de “Il Gattopardo”

“Grande compiacimento per gli importanti risultati raggiunti dalla nostra concittadina Dalila Ricotta, giovane attrice emergente con due film in attivo”, dichiara il sindaco Vincenzo Corbo augurando un buon lavoro alla giovane attrice che farà parte del cast cinematografico de “Il Gattopardo”, la serie Netflix in sei puntate che a breve inizierà le riprese nella nostra isola. Il giovane talento, infatti, è stata scelta per interpretare il ruolo della figlia maggiore del protagonista “Il principe di Salina”, interpretato dall’attore Kim Rossi Stuart. Inoltre, a breve, è prevista l’uscita di un nuovo film su Amazon Prime, le cui riprese sono state girate a Marina di Ragusa e dintorni lo scorso settembre, nel quale Dalila recita a fianco di Stefania Sandrelli e Nino Frassica.

Un grosso in bocca al lupo alla nostra Dalila Ricotta, esempio di tenacia, professionalità e determinazione. “Solo chi sogna impara a volare, che tu possa sempre volare in alto e raggiungere i migliori traguardi” è l’augurio personale rivolto dall’assessore alla Cultura Lillo Ferrante Bannera e della consigliera Federica Manna.

Esempio di bravura e di caparbietà nella recitazione, Dalila ha mosso i primi passi, tra le mura dell’Istituto comprensivo Giovanni Verga di Canicattì, con Serena Bonsangue e per anni ha recitato all’interno della compagnia teatrale di Lella Falzone, “La compagnia del tempo relativo”. Dal 2019 si è trasferita a Roma per frequentare l’accademia cinematografica, con ottimi risultati.