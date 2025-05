Ad Agrigento si assegnano i titoli regionali Mtb

Nuova tappa per il Mediterranea Mtb Challenge, una tappa speciale perché il prossimo 11 maggio ad Agrigento l’XCO Valle dei Templi avrà anche valenza di campionato regionale per tutte le categorie. Non solo: la gara allestita dal Racing Team Agrigento sarà anche la sesta tappa della Coppa Sicilia nonché prova valida per il Campionato regionale Us Acli. Ci sono tutti i requisiti per vedere al via davvero tutto il meglio della Mtb regionale e non solo.

Siamo alla 13esima edizione della gara disegnata all’ombra di una delle zone più antiche e affascinanti non solo del territorio siciliano. Gareggiare all’XCO Valle dei Templi significa infatti immergersi nella storia e pedalare in uno scenario mozzafiato, con i resti archeologici sempre affacciati sul percorso di gara. Il tracciato non cambia rispetto al passato, regalando single track, salite con pendenze pronunciate e discese dove conterà tantissimo la capacità di guida, tanto è vero che ogni anno la selezione in ogni prova è sempre molto acuta. La sua lunghezza è di 4 km per un dislivello di 800 metri, completamente offroad, da ripetere più volte in base alle categorie di appartenenza.

Epicentro della corsa sarà il piazzale del Cimitero di Bonamorone, con la prima partenza, per le categorie da M4 a M10, alle ore 9:00. Alle 10:30 lo start per la prova per Esordienti, alle 11:30 le categorie assolute e amatoriali fino alla M3, alle 13:15 chiusura con gli Allievi. In ogni partenza saranno chiamati al via uomini e donne in base all’età e alla relativa categoria. Premi per i primi 3 di ognuna. Le iscrizioni hanno un costo di 20 euro per gli amatori e 5 euro per le categorie assolute e giovanili. Sarà uno spettacolo unico e sulla pagina Facebook della società organizzatrice ci sarà anche la possibilità di trovare sistemazioni alberghiere a costi contenuti, per abbinare alla gara anche un weekend turistico da non dimenticare.