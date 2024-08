Cold Case, da Emanuela Orlandi a Denise Pipitone: al via il PaceFest a Caltabellotta

Un silenzio lungo vent’anni, ma per Piera Maggio la sua Denise non si può dimenticare: “I bambini non spariscono nel nulla, è innaturale che questo avvenga. Perché non è arrivato un estraneo da monti lontani a prendersi la mia bambina alla periferia di Mazara del Vallo”. La mamma di Denise sarà tra gli ospiti della prima giornata del PACEFest che si apre domani (22 agosto) alle 19.30 alla Villa Comunale di Caltabellotta, il borgo agrigentino conosciuto come “città della pace”. Dove ritorna per il terzo anno, questo giovane festival nato da un’intuizione del giornalista Gero Tedesco affiancato dal collega Michele Ruvolo: in questa edizione si parlerà di “verità sospese”, cold case e casi irrisolti. E mai come quest’anno si faranno i conti con le “assenze” che hanno segnato le vite di chi è rimasto: in apertura, il vice prefetto di Agrigento, Massimo Signorelli consegnerà il Premio PaceFest 2024 alla memoria di Marisa Leo, la manager di un’azienda vinicola, uccisa un anno fa dall’ex compagno. Poi Franco La Torre, pacifista e attivista, figlio del segretario regionale del PCI ucciso dalla mafia nel 1982, parlerà con il giornalista Giuseppe Pantano del suo libro “L’antimafia tradita. Riti e maschere di una rivoluzione mancata” [Zolfo editore] riflessione e atto d’accusa verso l’antimafia “addomesticata” che ha smarrito la sua strada. Quindi per il format #StopFemminicidio“Noi donne, che esagerate!” di Monica Brancato e Valentina Vetro. Il talk “Vent’anni senza la piccola Denise” ospiterà appunto Piera Maggio, mamma della bimba scomparsa l’1 settembre 2004 a Mazara del Vallo: Piera non si è mai arresa, convinta che Denise sia ancora viva, ne parlerà con il giornalista Max Firreri. “Non farò appelli, ne ho fatti troppi – dice la Piera Maggio – la scia di dolore si è trasformata in rabbia, per quello che andava fatto e non si è fatto, di chi all’epoca lavorava sul campo e non si è mosso. Attendiamo forse un magistrato che scavi a fondo. Ecco, il mio appello è di cercare nei faldoni”. Chiuderà questa prima giornata del PACEFest, la Fisarmonica Night di Pietro Adragna, ericino, campione del mondo del suo strumento nel 2008.

Organizzato da Fuoririga con il patrocinio del Comune di Caltabellotta, il PACEFest si srotola su presentazioni di libri, documentari, testimonianze, confronto con i giornalisti; la sera si chiude sempre con la musica o il teatro.

IL RESTO DEL PROGRAMMA . Seconda giornata, venerdì 23 agosto : l’insegnante e scrittrice Mari Albanese parlerà del “Cinque vite” [Navarra editore] racconti inediti dei familiari degli agenti di scorta di Paolo Borsellino; il giornalista Attilio Bolzoni presenterà “Controvento” [Zolfo editore], racconti e inchieste di una vita da inviato. Alle 21, Antonino Monteleone, inviato delle Iene, parlerà del suo “Erba. La strage dai mille segreti” partendo dai due protagonisti, Olindo e Rosa. Chiude la giornata, la giovane cantautrice Giulia Mei. Sabato si apre con la presentazione di “Domani c’è scuola“, esperienze della preside-coraggio Antonella Di Bartolo nel quartiere palermitano dello Sperone; a ruota, il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri racconta le protagoniste del libro collettivo “Le Siciliane” [Sellerio]. Quindi il confronto tra il fratello maggiore di Emanuela Orlandi, scomparsa misteriosamente 40 anni fa a Città del Vaticano, Pietro Orlandi e il criminologo Franco Castaldo. A seguire, l’attore Paolo Macedonio interpreta le storie e i personaggi di “Un fulmine a ciel Sereno“.

Domenica 25 agosto , ultimi appuntamenti: per il format #StopFemminicidio, “Non mi dovevo fermare“, intenso monologo di Francesca Licari. “Nella mente dell’assassino“: il procuratore Salvatore Vella – uno dei magistrati inquirenti più apprezzati in Italia – e lo psichiatra forense e divulgatore Fausto D’Alessandro, tenteranno di tratteggiare il ritratto psicologico di un killer, sollecitati dal direttore artistico del Pace Fest, Gero Tedesco. Chiudono il festival, i QBeta.

PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Giovedì 22 agosto | ore 19.30 Premio PaceFest 2024 alla memoria di Marisa Leo; verrà consegnato alla famiglia Leo dal viceprefetto di Agrigento, Massimo Signorelli. Le giornaliste Antonella Lusseri e Roberta Urso dialogano con Michele Ruvolo

Ore 20.15 Presentazione del libro “L’antimafia tradita” di Franco La Torre che ne parla con il giornalista Giuseppe Pantano

Ore 21 #StopFemminicidio “Noi donne, che esagerate!” con Monica Brancato e Valentina Vetro

Ore 21:15 Talk: “Vent’anni senza la piccola Denise” la madre Piera Maggio dialoga con il giornalista Max Firreri

Ore 22 Pietro Adragna in “Fisarmonica night”

Venerdì 23 agosto | ore 19.30 Presentazione del libro “Cinque vite” di Mari Albanese che ne parla con l’avvocato Dorotea Todaro

Ore 20.15 Presentazione del libro “Controvento”: Attilio Bolzoni ne parla con la giornalista Ivana Baiunco

Ore 21 Presentazione del libro “Erba. La strage dai mille segreti” di Antonino Monteleone de “Le Iene” che ne parla con l’inviato Rai, Silvio Schembri

Ore 21.45 Musica: Giulia Mei con “Canti di donna”

Sabato 24 agosto | ore 19.30 Presentazione del libro “Domani c’è scuola” di Antonella Di Bartolo che ne parla con la scrittrice Monica Brancato

Ore 20.15 Presentazione del libro “Le Siciliane”: uno degli autori, Gaetano Savatteri, ne parla con l’inviato Rai, Silvio Schembri. Voce narrante Ignazio Enrico Marchese

Ore 21 Talk: “Il caso Emanuela Orlandi”, il fratello Pietro Orlandi dialoga con il giornalista e criminologo Franco Castaldo

Ore 21.45Teatro: Paolo Macedonio in “Un fulmine a ciel Sereno”

Domenica 25 agosto

Ore 20.15 #StopFemminicidio: “Non mi dovevo fermare” con Francesca Licari

Ore 20.30 Talk: “Nella Mente dell’assassino” il procuratore Salvatore Vella e lo psichiatra forense Fausto D’Alessandro dialogano con il giornalista Gero Tedesco

Ore 21.30Musica: Qbeta Live