Concorso di Pittura alla memoria del Cav. Calogero Barba: la premiazione a Favara

Si è svolta questa mattina presso il Castello Chiaramonte di Favara la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso di pittura alla memoria del Cav. Calogero Barba “La Repubblica su tela” indetto dall’A.N.I.O.C. Delegazione Provinciale di Agrigento presieduta dal Commendatore Gaetano Marongiu unitamente al Centro Socio Culturale Cav. Calogero Barba presieduto dall’Avv. Adriano Barba.

Flavio Sprio e Francesco Milioti della 2F dell’Istituto Comprensivo “Camilleri” si sono aggiudicati il primo premio; secondo posto invece per Giuliana Tuzzolino della III C dell’Istituto Comprensivo “Falcone Borsellino” e al terzo posto l’alunna Noemi Sciacca della 3 F dell’Istituto Comprensivo “Camilleri.

“Un risultato eccellente per la prima seconda edizione – hanno dichiarato nel corso del loro intervento gli organizzatori, il Commendatore Marongiu e l’Avv. Adriano Barba – nel ricordare il Cavaliere Calogero Barba siamo felici che abbiamo portato all’attenzione dei ragazzi, per il secondo anno consecutivo i valori ed i principi della Costituzione e della nostra Repubblica. Il tema di quest’anno ha interessato l’art. 1 della Costituzione ed i ragazzi si sono cimentati in elaborati davvero di grande pregio”.

In apertura della cerimonia, che ha visto presenti tra le autorità civili e militari, il Presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi, il Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Favara, il luogotenente Paolino Scibetta e il Maestro Vincenzo Patti, la Dr.ssa Egla Tornambè ha suonato al pianoforte l’Inno di Mameli accompagnato dal canto degli studenti.

Alla cerimonia hanno partecipato tutte le Scuole Secondarie di Primo Grado di Favara.

Un concorso di Pittura che ha riscosso anche quest’anno grande successo e partecipazione tra gli studenti e che ha impegnato la commissione nel doverne selezionare soltanto tre su 18 arrivate alla finale di questa mattina.