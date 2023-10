Dalla Chiesa, il papà dei carabinieri: il comandante del Ros Angelosanto firma il capitolo del libro 

É il Generale dei Carabinieri, Pasquale Angelosanto, comandante del Ros a firmare un contributo speciale del libro “Carlo Alberto Dalla Chiesa, il papà dei Carabinieri”, di Maristella Panepinto, edito da Navarra. Si tratta del primo libro per bambini dedicato al valoroso Generale dell’Arma, ucciso a Palermo il 3 settembre del 1982. Il libro uscirà a breve, in terza ristampa, in una edizione arricchita anche dal prezioso contributo del Generale Angelosanto, che ha coordinato, tra le altre, le indagini per la cattura del boss Matteo Messina Denaro.

Nel suo contributo al libro, il Generale Angelosanto scrive: “Un importantissimo insegnamento del generale Carlo Alberto dalla Chiesa é stato dato soprattutto con l’esempio. Se è vero che le indagini sono fatte da donne e da uomini, è anche vero che sono svolte nei confronti di essere umani. I quali, come tali, conservano sempre quella dignità umana che va oltre le eventuali mostruosità commesse. Nella nostra azione è fondamentale il rispetto della persona umana. Le indagini si devono sempre fermare dove inizia tale dignità. Perché il fine ulteriore cui devono mirare è quello di garantire anche a questi ultimi una possibilità di riscatto, se il caso iniziando dalla collaborazione con la giustizia, affinché anche loro un giorno si possano riconoscere in quella Costituzione per la quale il Generale dalla Chiesa è morto e per la quale i suoi modesti eredi, a incominciare dai carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale, continuano a combattere.”La nuova edizione del libro sarà presentata al Museo storico dell’Arma a Roma, il prossimo 25 gennaio. In quell’occasione, oltre al Generale Angelosanto e all’autrice Panepinto, saranno presenti anche Simona Dalla Chiesa, che del testo ha curato l’introduzione, il Procuratore della Repubblica di Marsala, Fernando Asaro, autore della prefazione e il caporedattore di Mediaset, Carmelo Sardo.