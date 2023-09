Diodato emoziona Lampedusa, Mannino: “grazie per il bel rumore”

La piazza Garibaldi di Lampedusa ieri sera gremita di gente per il concerto di Diodato. Il cantautore tarantino vincitore del Festival di Sanremo 2020 ha emozionato e fatto cantare il pubblico con il brano “Fai rumore” e “Che vita meravigliosa”.

“Ogni canzone è un ponte verso qualcuno, un luogo in cui incontrarsi, confrontarsi, scoprirsi simili e in questo giorno speciale volevo essere con tutti voi. Siamo noi l’unico miracolo possibile in questa vita meravigliosa”, ha detto Diodato portando un grande abbraccio a tutta l’isola che nelle settimane scorse è stata presa d’assalto da tanti migranti che arrivano in speranza di un futuro migliore.

“Grazie Diodato del bel rumore. E’ stata una serata meravigliosa, così speciale”, ha detto il sindaco Filippo Mannino.

L’assistenza logistica dell’evento è stata garantita dal personale Safery Stewars della Gise Agrigento in collaborazione con l’associaIone Falchi.