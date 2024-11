È agrigentino il migliore spumante italiano, premiata la cantina Milazzo di Campobello

C’è anche un’azienda siciliana tra i premiati della undicesima edizione del Champagne & Sparkling Wine Championship 2024, la manifestazione che si è svolta nei giorni scorsi a Londra. Tom Stevenson, fondatore della competizione, e i giudici Essi Avellan e George Markus, considerati tra i critici più autorevoli a livello internazionale nel mondo della Champagne e degli spumanti, hanno premiato il Riserva V38AG Brut dell’Azienda Agricola G. Milazzo di Campobello di Licata (Agrigento) con il prestigioso trofeo Best Italian Sparkling Wine. Per la prima volta la classifica delle bollicine italiane incorona uno spumante siciliano, confermando così la straordinaria vocazione dell’isola, e del territorio agrigentino in particolare, nel creare spumanti di assoluta eccellenza.

“Negli 11 anni di storia di Champagne & Sparkling Wine Championship – ha dichiarato Tom Stevenson -, il trofeo nazionale italiano non è mai stato assegnato a un vino che non provenisse dal Nord Italia. Per i primi 8 anni è stato premiato il Trentodoc o la Franciacorta, poi negli ultimi 2 anni ancora più a nord, l’Alto Adige e adesso viene dall’estremo opposto del Paese” Un traguardo che giunge a solo un anno dal già importante risultato conseguito nell’edizione 2023 della manifestazione, come sottolinea Giuseppina Milazzo: “Lo scorso anno avevamo conquistato il trofeo regionale per il Best Sicilian Sparkiling Wine, il miglior vino spumante siciliano, ma soprattutto il prestigioso Trofeo Tony Jordan Rising Star, che viene assegnato ogni anno a uno dei più promettenti produttori a livello internazionale. Quest’anno i giudici ci attribuiscono un trofeo nazionale che consente al Riserva V38AG e alla nostra azienda di dimostrare che l’eccellenza dei Metodo Classico italiani ormai può essere appannaggio anche del Sud Italia”.