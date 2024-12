“E Nascì Lu Bammineddu”, al via il tour dello spettacolo natalizio dei “Quartet Folk”

Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie e non solo, i Quartet Folk proporranno un concerto di “canti e suoni del Natale siciliano” dal titolo “E Nascì Lu Bammineddu”, tratto dal titolo di una loro canzone.

“L’intento è quello di condividere, insieme agli spettatori, un viaggio musico – che ripercorre in musica tutti i momenti che hanno caratterizzato la nascita del bambino Gesù, dall’Annunciazione alla madonna sino all’arrivo dei Re Magi – affermano Antonio Cannella, Dario Mantese, Ciccio Carnabuci e Gerlando Barbadoro – soffermandosi su figure simboliche del Natale siciliano quali, ad esempio, lo zampognaro”. Lo spettacolo proporrà sia dei brani inediti che delle rivisitazioni di grandi artisti simbolo della musica siciliana, come i Dioscuri e Rosa Balistreri.

Il tour inizierà il 16 Dicembre a Campobello di Licata, per poi proseguire il 18 ad Aragona, il 19 a Porto Empedocle, il 20 ad Agrigento ed il 26 dicembre a Castronovo di Sicilia. Per l’occasione il gruppo si presenterà in versione “orchestra”, con la partecipazione di Andrea Vanadia (percussioni), Vanessa Capraro (voce), Elisabetta Ruggeri (violino) e Gabriele D’Angelo (contrabbasso).

“Vogliamo ringraziare tutte le Amministrazioni comunali che hanno creduto in questo progetto musicale e culturale – conclude il gruppo- a difesa e diffusione della musica popolare siciliana e delle tradizioni, anche in vista di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”.

L’ingresso a tutti i concerti è gratuito sino ad esaurimento posti e sarà consentito a partire dai 30 minuti precedenti l’ora di inizio spettacolo.