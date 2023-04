Ellenic Music Festival, i Planet Funk ad Agrigento: le date 

Ellenic Music Festival, rinomata kermesse musicale, torna al Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento per una nuova elettrizzante stagione. Dopo il triste epilogo dello scorso anno, quando un guasto elettrico impose la cancellazione del concerto dei Subsonica, c’è aria di riscatto.

L’organizzazione negli scorsi giorni ha annunciato alcuni degli artisti che si esibiranno il prossimo 8 e 9 agosto.

Tra questi spicca il nome dei Planet Funk, storica band italiana che ha regalato negli anni successi come “Chase the Sun” e “Who Said”. Il collettivo, nato nel ’99 dalla fusione fra la formazione dei Souled Out (Domenico “GG” Canu e Sergio Della Monica) e i Kamasutra (Marco Baroni e Alex Neri), presenterà il nuovo album di inediti in uscita in primavera e si esibirà ad Agrigento in quella che sarà l’unica tappa siciliana.