Incendio in abitazione, soccorsa anziana dai Vigili del fuoco

Un incendio è divampato in un’abitazione in via Cesare Bione a Palermo. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno soccorso un’anziana e l’ha affidata dai sanitari del 118 che l’hanno trasportata in ospedale. Le fiamme sono partite dal materasso che si trova in camera da letto. Sono ancora in corso le verifiche per accertare le cause del rogo.