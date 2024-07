“Estate Costabianca 2024”, presentato il cartellone degli eventi

Lo spettacolo “30 anni di Costabianca” a cura di Nenè Sciortino in programma al Teatro Costabianca di Realmonte ed in contemporanea la prima delle due serate del “Festival dell’editoria” a cura di Luciano Carrubba in Piazza Umberto I, daranno il via agli appuntamenti del ricco cartellone estivo “Estate Costabianca 2024”, promosso dal Comune di Realmonte, Città della Scala dei Turchi. Un ampio programma di appuntamenti ed eventi culturali, musicali, di teatro,tradizioni popolari,concerti e spettacoli che si svolgeranno nelle location del Teatro Costabianca e Piazza Umberto I e coinvolgeranno ogni fascia di età, rivolti ai residenti ed al vasto pubblico dei comuni limitrofi ed ai turisti.

Il programma è stato presentato nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Avv.Sabrina Lattuca, alla presenza della giunta comunale e dei responsabili aree tematiche nominati dallo stesso primo cittadino. Si tratta :Luciano Carrubba (Cultura), Marco Gallo (Direttore Teatro Costabianca), Sal Di Betta ( Moda e promozione territorio) e Pietro Caruana ( imprenditore e coordinatore eventi in collaborazione con il Comune)

“Il Comune di Realmonte- dichiara il sindaco, Avv. Santina Lattuca- sta continuando a promuovere il territorio mediante una visione di futuro che passa attraverso la naturale vocazione turistica del territorio e la bellezza. Quest’anno, quasi interamente, gli eventi del cartellone “Estate Costabianca 2024”, non saranno a carico del bilancio comunale, ma si svolgeranno grazie a fondi esterni. Realmonte c’è- conclude il sindaco- e, soprattutto ci sono i ragazzi, con specifica professionalità e competenza, a gettare le basi per un futuro ricco di speranza e opportunità”.