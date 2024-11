Farm Cultural Park e MAUA Milano alla ricerca di 30 artisti digitali

da Mausemu.com

Verso la Sicilia per creare un MAUA al Farm Cultural Park di Favara. Come sempre, il primo step è metterci alla ricerca di 30 digital artist che partecipino al workshop dedicato alla creazione delle nuove opere in realtà aumentata per dare vita alla street art già presente in questo posto meraviglioso.

Dopo Firenze, dove si è appena chiusa la call for artist, quella di Favara è la seconda nuova tappa selezionata grazie a MAUA SPECIAL EDITION, progetto finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, gestito dal Ministero della Cultura. La realizzazione della nuova tappa del Museo a cielo aperto nasce dall’incontro fra l’impresa culturale che ha ideato e realizzato MAUA anche nelle altre città Bepart e Farm Cultural Park, una fucina di innovazione sociale. È uno spazio in cui una comunità di abitanti e talenti creativi lavora su problemi e strategie di intervento, cercando di sfruttare al meglio le proprie risorse, di riutilizzare, rigenerare, reinterpretare, rivitalizzare e coltivare.

Il workshop, che si terrà a dicembre 2024 e sarà condotto e curato dai designer di animazione digitale di Bepart e da Farm Cultural Park, è aperto a 30 creativi di tutte le età. Tutte le informazioni sono disponibili nella Call for artist.Per partecipare è necessario iscriversi (gratuitamente) entro il 25 novembre tramite questo form.