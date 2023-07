Favara, dal 26 al 29 Luglio al vide del DOT Festival

Fervono i preparativi per l’imminente apertura del DOT Festival, organizzato dall’APS Yard44 al Palazzo Cafisi di Favara. Il vernissage è previsto alle ore 18 del 26 luglio, sempre al palazzo. Le iniziative si protrarrano fino al 29 luglio con mostre, performance, talk ed eventi musicali. Al centro, una ricerca sul rapporto tra lo spazio urbano e i nuovi codici artistici, in una prospettiva innovativa, multidisciplinare e underground.

Il 26 luglio dalle 19.30, dopo l’avvio del vernissage con opere di ben dieci creativi del territorio, le live performance musicali di artisti come Andrea Gerlando Terrana e Matteo Sodano.

Il 27 luglio si riparte con l’allestimento dalle h 19. Alle h 21 la performance di danza contemporanea Brandelli del duo costituito da Agnese Canicattì e Melania Caggegi in collaborazione con la stilista Cristina Falsone, ideatrice del brand Canicattiva. A seguire performance musicali con gli artisti Gonghi e Die Angst.

Il 28 luglio, la consueta apertura della mostra alle 19. Alle 21, Tu non hai inventato la mia tristezza, performance multimediale di body–art ideata ed eseguita da Gina Bellomo in collaborazione con Aliotho. Seguono le performance di musica sperimentale con Taru e Gabriele Barbarino.

Il 29 luglio è previsto il finissage con party conclusivo, a partire dalle 18

Artisti e artiste partecipanti: Aliotho, Vanessa Alessi, Die Angst, Gina Bellomo, Gabriele Barbarino, Viviana Bonura, Cristina Borinschi, Roberto Caccamo, Agnese Canicatti & Melania Caggegi, Cristina Falsone (Canicattiva), Gabriele Fazio, Gonghi, Sasha Lattuca, Emily Mallia, Misata, Pepè Nobile, Marco Principato, Josef Ribaudo, Walter Rindone, Santo, Semi, Matteo Sodano, Andrea Terrana, Ionee Waterhouse, Taru, Younhan (Prisma), UB.

L’ingresso a DOT festival è gratuito per tutti i tesserati nell’anno 2023. È possibile tesserarsi al costo di 10€ su Wallyfor a questo link https://wallyfor.com/iframepass/index.php?code=4855. La tessera permette l’accesso a tutti gli eventi YARD44 dell’anno solare 2023