Realmonte, costituito il nuovo comitato del circolo PD: eletto il presidente

Ieri pomeriggio a Realmonte con un’assemblea dei tesserati alla presenza del segretario del circolo del PD Giorgia Farruggia, che ha portato avanti in questi anni un lavoro di ricucitura del partito volto ad una crescita dello stesso nel proprio territorio, è stato eletto all’unanimità il nuovo comitato direttivo formato da quattro membri: Frumusa Mariella, Monachino Alessandra, Incardona Pietro e Settembrino Vincenzo. Nella stessa riunione e sempre all’unanimità è stato eletto anche il nuovo presidente Alfonso Fiorica

Il Segretario dichiara: “ si tratta dell’ennesimo segnale di un partito che ha ricominciato a crescere e a sentirsi comunità, spero di riuscire ad alimentare al meglio questa rinnovata voglia di partecipazione e militanza”.

Il neoeletto Presidente: “ Desidero esprimere la mia sincera gratitudine per per l’elezione a presidente del circolo. Mi impegnerò al massimo per rappresentare i nostri valori con dedizione e trasparenza.”