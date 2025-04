“Favarese”, l’agnello pasquale esportato in tutto il mondo grazie a tre agrigentini  

Conservare la tradizione, mantenere intatta l’arte della lavorazione a mano e l’utilizzo di prodotti di altissima qualità con l’obiettivo di rendere ancora più “popolare” la pasta di mandorle e di pistacchio. Sono gli ingredienti alla base del successo di “Favarese”, l’agnello pasquale che grazie all’intuizione di tre giovani agrigentini sta facendo letteralmente il giro del mondo. L’idea è proprio quella di destagionalizzare un dolce tipico delle feste di Pasqua ed esportarlo grazie all’e-commerce nei posti più svariati del globo.

Al centro del progetto – creato da Davide Salamone, Piero Frenna e Giuseppe Rizzo – c’è ovviamente l’antico dolce di Favara (da qui il nome semplice e di impatto “Favarese). Un prodotto creato dalle suore alla fine dell’800 che ha avuto un’ascesa vertiginosa grazie ad un testimonial d’eccezione: papa Giovanni XXIII. Il Pontefice ne rimase stregato dopo averlo assaggiato durante una visita nel 1923. Adesso l’obiettivo dei tre agrigentini, dopo aver investito su artigianalità e alta qualità, è quello di esportarlo in tutto il mondo valorizzando processi aziendali moderni che consentono all’agnello pasquale di uscire da un laboratorio di Agrigento e arrivare fin sotto il Duomo di Milano, la tour Eiffel di Parigi o il Colosseo.

Ma non finisce qui. Il successo che sta riscuotendo “Favarese” impone adesso nuove riflessioni e ambiziosi obiettivi. Contatti sono già stati avviati con grandi marchi di lusso e all’orizzonte si intravedono nuovi mercati come quello cinese e americano. “Abbiamo svecchiato questo dolce senza far perdere la tradizione e ciò che simboleggia con l’obiettivo di farlo conoscere in tutto il mondo” ha dichiarato Piero Frenna a Repubblica.