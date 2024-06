Festa della musica, a Porto Empedocle “Notti jazz” alla Torre Carlo V

Nell’ambito della Festa della Musica, che ogni anno si celebra, nel giorno del Solstizio d’Estate il 21 Giugno, in tutti gli stati d’Europa per festeggiare l’inizio dell’Estate, anche a Porto Empedocle, come ormai da tradizione consolidata, organizzata dalla Pro Loco e dal Comune, si svolgerà una manifestazione musicale articolata in tre serate.

La manifestazione Notti jazz alla Torre Carlo V si svolgerà con inizio alle ore 21,00 presso il Baglio della Torre Carlo V, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti e si articolerà come segue: Venerdi 21 Giugno – GREAMY QUARTET con Rodolfo Pagano (pianoforte), Alessandro Scibetta (Sax), Tonino Bruccoleri (percussioni), Carlo Scibetta (basso-voce)

Sabato 22 Giugno — MISTY QUINTET con Francesca Velotti (voce), Tano Ferlisi (pianoforte), Tonino Bruccoleri (percussioni), Carlo Scibetta (Basso)

Domenica 23 Giugno – CARMELO SALEMI QUARTET con Roberto Macrì (pianoforte), Antonio Alaimo (contrabasso), Michele Territo (batteria), Carmelo Salemi (tromba).